「Taiwan好咖」市集嚴選雲林、彰化、南投精品咖啡業者，包含本年度評鑑的頭等獎、銀質獎等業者參與，現場還有青農夥伴產業行銷與推廣。（馮惠宜攝）

台灣咖啡遠征日本，在水保局南投分局等單位推廣下，日本40店家採用台灣13家店家生產的咖啡豆，水保局南投分局長陳榮俊指出，台灣是全球咖啡產業唯一地產地銷的地區，台灣咖啡今年首度進軍日本，獲得消費者好評，透過這個敲門磚，未來還要讓世界更多人品嚐到台灣精品咖啡。

水土保持局南投分局協同茶業改良場魚池分場、草嶺社區發展協會，11月6日至7日在台中大遠百舉辦「Taiwan好咖」市集，邀集古坑大草嶺、彰化八卦山以及南投國姓等多家咖啡業者一同展出，讓消費者在市集中即可買到從低海拔到高海拔不同風味的精品好咖啡，現場咖啡業者也以手沖咖啡，免費提供試飲。

陳榮俊表示，台灣種植咖啡面積約為1千100公頃，每年產量約1千公噸，產值約8.7億元，而中部地區彰化、南投、雲林及嘉義四縣市都是咖啡種植產地，且各具特別之處，其中雲林古坑咖啡栽種歷史是全台最悠久的，古坑嵩岳咖啡2020年通過北美CQI精品咖啡評鑑89.25高分認證，高居世界排名第一。

陳榮俊表示，台灣咖啡5年獲5個世界冠軍，今年也進軍日本市場，目前有13家業者生產的咖啡豆在日本40家店家販售，頗獲日本人喜好；台灣第一部咖啡微電影「第一杯咖啡」將在11月9日舉辦首映會，10月間已在日本上映，一個月有10萬多人觸擊，他相信台灣咖啡在日本飄香是個敲門磚，未來希望可以走進全球市場，讓世界更多人接觸到。