中央流行疫情指揮中心宣布今日（2）起，開放包括台鐵、高鐵、公路客運、遊覽車、國內航班與船舶等大眾交通工具內，得暫時脫口罩飲食。新竹市市長林智堅特別角色扮演成賣便當人員，向民眾高喊「人客啊！呷便當囉！」藉以宣導疫情放寬新規定。林角色扮演的趣味梗圖，讓大批網友耳目一新，直呼「這店員真帥！」

林智堅今日在臉書發文表示：「人客啊，注意囉！今天開始，搭乘大眾交通工具如台鐵、高鐵或公路客運，在車廂內可以暫時脫下口罩吃東西囉！」

林智堅指出，中央流行疫情指揮中心宣布，11月2日至11月15日維持疫情二級警戒，適度放寬部分措施，除了搭火車、高鐵、公路客運時，唱KTV或是看電影也可以暫時脫下口罩飲食。此外，針對室內外活動也開放水域活動及唱歌 時得免戴口罩，但還是要注意與陌生人保持社交距離；林也特別強調，通車可以嗑便當，唱歌也免戴口罩。

林智堅隨文刊出一張自己扮成火車便當販賣人員，向民眾高喊「人客啊！呷便當囉」的照片，獲得大批網路熱烈迴響。網友紛紛回應：「這店員也太帥了吧！販售點在哪？」、「一定天天賣光」、「可以吃便當太好了」、「好應景的照片，好可愛」、「市長很跟得上時事喔，難怪可把新竹經營那麼好」。