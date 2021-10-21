台積電（2330）獲得三大法人連二日買超，共買超1.05萬多張的買盤支撐，一早攻上603元、再度收復600元整數大關，但午盤過後，傳出台積電十科再生水廠發生火災，股價隨即回軟，最低下殺至596元跌2元，成交量能明顯萎縮。

台積電近日股價站穩所有支撐後，多在600元上下強勢整理，扮演台股多頭軍心，今天一度蓄勢攻堅，但未因市場追價意願不足，致未突破近日高點604元，近午盤時再傳出台積電南科火災，股價也隨即回軟，由於市場評估對台積電影響不大，至下午近1點時股價再度回到平盤597元附近。