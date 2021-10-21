美股四大指數周三漲跌互見，台股平盤附近開出後，在電子及金融大型股領軍下，搭配元宇宙概念股題材，指數一度重回17000點，盤中漲幅略微收斂，預估成交金額約2900億元。

分析師指出，今天雖然有面板報價重跌利空壓境，上周五航運股也面臨運價回檔利空，但可以觀察，利空測試後這些族群都獲得支撐反彈，代表這類族群跌幅已深情況下，利空反而是測試支撐的最好機會，如果這些跌深股能夠接棒，對台股是正面發展。

就技術面角度來看，5日、10日均線上揚，指數站穩月線後，月均線今天也翻揚，但大盤上方仍有二條中長期均線季線、半年線，就線型來看，盤勢屬於短多反彈，中長期均線目前仍為空方走勢，因此，當指數反彈接近萬七關卡，多空將面臨更大的激盪。

目前台股量能都低於3000億元，雖然盤勢型態是呈現W底，但還要看後續量能變化，否則遇到反壓容易壓回，指數不容易有好表現。但中小型股有啟動作夢行情意味，可以留意近期元宇宙、電動車及5G相關題材的概念股。