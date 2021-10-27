隨著物價的上漲更加廣泛，澳洲第三季核心通膨年增率飆升至2015年以來新高，這個令人大感意外的發展促使市場大舉押注該國央行將提前升息。

澳洲統計局周三公布第三季總體消費者物價指數（CPI）季增0.8%、年增3.0%，均符合經濟學家普遍預期。

但央行偏重的核心通膨季增0.7%，超出市場預期的季增0.5%。與去年同期相比，9月核心通膨上揚至2.1%，遠超出市場預期的年增1.8%，並為6年來第一次重返澳洲央行所設定之介於2%～3%目標區間。

澳洲央行原本預期該國的核心通膨率要到2023年中才會達到2%，因此現金利率一直到2024年都將保持在歷史低點0.1%。

最新公布的通膨數據讓市場更加堅信澳洲央行的政策退場必須提早許多，或許在明年7月以前就得採取行動。

這也反映在投資人大舉拋售短期公債，導致3年期期貨下跌16點，跌至98.870，創下2019年6月來的新低，收益率揚升至1.13%。

到2024年4月到期的指標公債殖利率上揚至0.21%，這對致力於將該利率維持在基準現金利率（0.1%）附近的澳洲央行而言，將是一大挑戰。

周三澳元盤中飆升至0.7535美元，可能重新站回最近創下的4個月新高（0.7546美元）。

Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，核心通膨大漲，將使澳洲央行在未來幾個月承受持續縮減貨幣激勵措施的壓力。但該經濟學家認為澳洲的薪資增長也必須超過3%，央行決策官員才會真的考慮調升利率。

今年6月澳洲薪資所得較去年同期僅增長1.7%，遠低於央行認為通膨要持續保持在2%目標區間所需的薪資增長逾3%。