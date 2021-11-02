2日，日本央行公布9月下旬的會議記錄，內述供應鏈供貨不順情況不可小覷，尤其對汽車產業影響性可能還會擴大，且衝擊時間還會超乎預期。

同時，參與日本利率決策的央行董事們還憂心，中國房地產開發商恒大的償債進度，因為會左右全球金融市場表現。故其中一位董事強調，日本央行需要在必要時，迅速做出判斷與反應。

在9月21日至22日為期兩天的會議上，日本央行會後決定維持其超寬鬆貨幣政策不變，希望能幫助當地景氣儘快回到復甦正軌。同時，日本央行當時也承認，全球供應面供料不順，對日本出口與生產會有不好的影響。

有位與會專家指出，供應鏈供貨要恢復順暢的話，可能需要比原先預料更長的時間來解決。加上日本汽車產業周邊所牽涉到的廠商多如繁星，缺料的衝擊時間可能還會延長。

同時，日企也有可能出現資本支出延宕，以及頭寸調不過來導致有跳票風險。

最近幾周，日本新冠疫情降溫，緊急狀態也於9月底結束，景氣復甦重燃希望。不過，零組件短缺與大宗物資大漲，讓資源依賴進口，經濟成長又仰賴出口的日本，現在搞得是焦頭爛額。

至於飽受通膨困擾的歐美與鄰居韓國，對日本來說尚未有深刻的切身之痛。因此，日本央行還是努力朝通膨目標值2%方向邁進。

有位董事表示，若日企無法順利將生產成本反映在售價上，固定投資與勞工成本支出就無法放大，最後家戶收入無法增加下，消費可能又會減少。因此，通膨要持續增加到一段時間，才可改善這種經濟上的惡性循環。