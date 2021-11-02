澳洲央行周二宣布維持基準利率不變，但放棄了超低的債券殖利率目標，為其激勵政策的退場邁開重大的一步，也為提前升息打開大門。

澳洲央行周二在11月的政策會議結束後宣布其現金利率維持不變，仍為歷史低點0.1%，但放棄了2024年4月到期之政府公債殖利率定於0.1%的目標。

該央行並刪除了之前有關於利率在2024年之前不太可能調升的預測，反映出澳洲經濟持續改善，以及近來意外高漲的通膨數據。

不過，澳洲央行每周仍將購買40億澳元（約30億美元）政府公債，至少直到2022年中，並強調國內通膨仍然過低。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示，決策理事會已做好保持耐心的準備，並預估到2023年底基本通膨率不會超出2.5%，而薪資將只會緩步增長。雖然該央行承諾將保持耐心，但此番發言亦暗示該央行考慮提前於2023年升息。

澳洲央行上次升息已經是將近11年前，當時現金利率達到4.75%，就現在看來是個難以置信的高點。