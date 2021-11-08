美國聯準會宣布了鴿派縮減言論之後， 富達表示，由於聯準會在QE及縮減購債規模上仍保有彈性，但考量到對成長觸頂的擔憂，目前對股票和債券保持中立態度。

聯準會雖然正式宣布啟動每月縮減購債規模150億美元的計劃，但再次強調通膨是暫時性，並表示將持續支持就業復甦與經濟成長。因此，股市隨之上揚，美國公債殖利率也順勢回落至1.45％的水準。

富達國際表示，就目前經濟情況來看，美國10月就業數據重回正軌，非農就業人數增加53.1萬人，超過預期的45萬人，而失業率則降至4.6％。非農就業人數的增加主要來自於休閒和餐飲業，今年以來該行業的招聘總人數達到240萬人。10月份平均時薪年增率為4.9％，為2月份以來最大漲幅，主要受通膨影響，也突顯了工人在勞動力短缺的情況下要求更高工資。

富達國際說，按照目前的計畫，如果經濟如預期進展，美國聯準會將在明年年中前完成縮減購債計畫。對於近期飆升的通膨，美國聯準會基本上維持對通膨的看法，認為主因是新冠疫情和經濟重啟導致供需失衡，使一些產品價格大幅上漲，因此重申通膨為暫時性的立場。

在聯準會宣布啟動減債行動之後，市場的注意力轉向美國聯準會可以將升息時程推遲多久，另英國央行也加入聯準會的行列，表示維持利率不變，且預期未來幾個月供應鏈瓶頸將緩解。 但富達認為，接下來2022年的通膨可能比預期中更加棘手，隨著經濟放緩，聯準會將面臨更艱難的取捨，升息的進程可能會比目前市場預期更加緩慢，主要受到成長放緩及債務壓力等因素影響，目前對股票和債券保持中立態度，並計劃在市場波動的過程中重新審視風險。