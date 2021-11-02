本周聯準會將召開11月利率會議，市場預期此次會議中主席鮑爾將宣布縮減購債的時程表，由於近來物價飛漲，聯準會官員過去所稱「通膨僅是暫時現象」言論備受挑戰，甚至大型投行報告也指出升息時間可能會提前到明年7月。專家建議，就升息後的新常態環境、歷史經驗與綜觀全球資產價格來看，美元指數表現將有機會脫穎而出。

疫苗開打以來，美國復甦腳步在全球名列前茅，美股持續創新高，經濟數據捷報連連，縮減寬鬆（Taper）、停止購債，乃至於宣布升息只是時間問題，事實上，部分新興國家面對物價上漲壓力已開始升息，當貨幣政策不再寬鬆成為新常態，聯準會動向將牽動全球資金流向。

回顧全球金融海嘯期間，美國聯準會實施量化寬鬆政策（QE），從2009年3月開始共實施三輪QE，聯準會總資產膨脹了超過了4.5倍，資金外流至非美區域，美元指數初期大跌，中間因歐債危機才有回升跡象，但整體來說處在區間偏弱震盪。隨後，全球經濟逐漸步入正軌，聯準會也於2013年下半年開始討論縮減購債，到2014年1月開始縮減QE規模，直到2014年10月QE正式退場，而2015年12月開啟了升息循環，美元指數在縮減寬鬆的激勵下，於2014年年中築底後快速噴射式走強，從80一路上升至100，隨後在漸進式升息下，最高來到了103之上。

2020年疫情爆發，各國央行全力救市，多國股市頻創新高，大宗商品原物料，像是原油、農產品及貴金屬等，也多數創下歷史新高，美元指數是少數一路低迷至今的資產，從2020年美元指數從高點103回落計算，下挫超過13％，與所有漲翻天的資產形成強烈對比。

此時正是分批佈局美元指數ETF的良機。元大投信提醒，期信ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。