福爾摩沙台新夢想家球隊成軍將滿4年，球團特別於周年紀念前成立「D-FANS CLUB」官方粉絲俱樂部，入會球迷除了可享有新賽季優先購票權利，更可購買會員限定商品、參與會員限定活動等，希望能夠藉此回饋予長久以來支持的鐵粉，更期待能凝聚球迷間的情感，建立堅強的應援後盾，一起成為「D-FANS」、共同「Defense」，捍衛主場、踢館客場！

「D-FANS CLUB」官方粉絲俱樂部已於日前展開「盲鳥入會招募」，在尚未公佈會員福利前即獲得廣大熱烈迴響！9日球團正式公佈完整會員福利，並將於11日夢想家生日當天正式開賣，為了提供予球迷最佳的會員品質，此次開賣名額限量100名，入會金額3999元！入會球迷可獲得2021-22年球季福爾摩沙台新夢想家全隊紀念徽章乙組，此款紀念徽章為會員專屬，未來將不另外販售。此外，更有會員悠遊卡、球員親筆署名、簽名之客製歡迎小卡，先前盲鳥時期入會之球迷，更特別加贈盲鳥專屬紀念卡套乙個！

2021-22賽季夢想家主場將移至台中洲際迷你蛋，因迷你蛋座位數量相比以往較少，所以球團也特別祭出會員優先購票權，凡入會會員即可獲得2021-22年球季PLG夢想家主場例行賽季票及單場票的優先購票權（每位會員，限購2張），單場票更有會員專屬優惠價！除此之外，會員也可購買特殊款式之會員限定商品，更有機會參與會員限定活動，如會員專屬籃球交流賽，讓球迷們可以實際踏上夢想家的全新主場，體驗NBA等級的專業比賽用地板。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，謝謝所有支持夢想家的球迷，不論是從第一季就相挺至今的鐵粉，或是一路以來陸續加入DreamersFamily的夢想家人，「今年休賽季除了補強戰力之外，我們也積極蒐集、統整球迷的建議，在邁入夢想家的第5個球季前，我們特別成立夢想家會員俱樂部，並規劃了一系列豐富的會員商品以及活動，就是希望可以透過『D-FANS CLUB』與大家有更多的互動交流，未來我們將會陸續推出相關活動，請球迷敬請期待！」

除了購票優惠、會員限定商品及活動等福利之外，D-FANS會員更享有一般周邊商品85折優惠，在生日月份更會贈送線上商城生日禮金，還有機會能夠收到球員專屬生日祝賀影片！未來也將陸續解鎖更多相關活動資訊，請持續鎖定台新夢想家官方公告。