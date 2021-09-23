在中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，我國昨天下午正式向CPTPP提交申請文件。國發會主委龔明鑫認為，成功加入機率超過10％，行政院長蘇貞昌則說，如果有任何食品是核食，絕對不准進口。但國民黨立委曾銘宗今在立法院質詢時直言，他樂見台灣加入成功，但機率恐難高過10％。

曾銘宗指出，昨天政府申請加入CPTPP，為何不趕在大陸前申請，難道是國安情報沒掌握到大陸申請情勢？並質疑CPTPP採共識決，必須11個國家一致同意，而台灣成功加入CPTPP的機率有沒有超過10％？

行政院長蘇貞昌23日赴立法院列席報告第4次追加預算案，並備質詢。（摘自直播）

蘇貞昌指出，政府為申請加入CPTPP準備很久，從非正式管道和各會員國不停磋商，但大陸動作比較突兀，有的會員國反應也不是很好，像台灣一申請，日本與相關會員國都表示歡迎。

蘇貞昌強調，這是一個高標準的經濟組合，他們對於相關的要求很嚴格，台灣是自由經濟體相當適合，相關會員國對台灣也很友善，相關法規也準備很久，希望這次能順利。

龔明鑫說，就資格條件來講，我們認為已經準備好了，大部分主要國家都有做過諮商，反應也是正向的，因此認為台灣成功加入CPTPP的機率可以超過10％，但對於能不能超過30％就要盡量努力。

此外，曾銘宗直言，他樂見成功，但認為機率不會高過10％，而CPTPP現在由日本主導，變成有求於日本，到時候會不會開放核食進口？是否能保證絕對不開放核食？

蘇貞昌表示，如果有任何食品是核食，那絕不准進口，但是食品是不是核食，不能給人家貼標籤，我們一定守護國人健康，以科學標準符合國際規範來考量，並強調，政府一定遵守公投法相關規定，嚴守國人健康。