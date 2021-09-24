美國總統拜登今天將在白宮與日本首相菅義偉舉行雙邊會談，雙方預料將針對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）交換意見。

拜登今天將於白宮召開四方安全對話（Quad）領袖峰會，菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）都將親自出席。這是四方安全對話成立以來，首度領袖面對面會談。在峰會召開前後，拜登也將分別與莫迪、菅義偉舉行邊會談。

美國資深官員在電話背景簡報中談到拜登與菅義偉的雙邊會談時表示，菅義偉應會和拜登討論包括最近各國申請加入CPTPP等議題，拜登也想聽取日本對亞洲經濟參與的看法。

不過，在被問到拜登對台灣與中國日前分別提出申請加入CPTPP的看法時，這名官員沒有正面回答，但他表示，拜登期望確切了解菅義偉對印太發展的看法，以及他對美國在區域的具體外交、基礎建設、經濟與貿易等方面的建議。

台灣與中國日前分別向CPTPP協定保存國紐西蘭遞出申請，兩岸入會進程備受外界關注。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中曾表示，如果中國先入會，台灣的申請案將有明顯風險。

CPTPP於2018年12月30日生效，日本是今年的輪值主席國。除日本外，CPTPP簽署國包括加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。