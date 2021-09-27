世界盃亞洲區男籃資格賽將在11月開打，中華籃協談妥外籍洋將歸化人選，並發函內政部盼縮短歸化流程，民進黨立委莊瑞雄質疑內政部卡關。內政部次長花敬群強調，內政部研議放寬門檻，但個案和通案的分寸人要做通盤考量，將盡力在11月前球賽開打前完成。

莊瑞雄內政部委員會質詢時指出，各國這幾年都在吸引外籍優秀運動人員入籍，台灣2013年首位透過歸化程序的球員戴維斯，他帶領台灣隊亞錦賽打敗菲律賓和中國，因此歸化洋將對國家隊戰力有很大提升，籃協和體育署一直喊要找下個洋將，但目前陷「雷聲大雨點下」沒下文的狀況。

莊瑞雄直言，籃協日前發了新聞稿說明已鎖定洋將歸化，並在教育部、體育署協助下取得專業認證，盼趕上11月的2023年世界盃男籃賽亞洲區資格賽，但問題是質疑內政部在卡關。

花敬群表示，國籍法規定高專人才歸化，須有3到5年居住事實的前提，對籃協找人才因此卡住，內政部在積極溝通，放寬高專人才歸化的門檻值得討論，相關條文內政部都在準備，正在和委員積極溝通中。

花敬群指出，由於此個案眼前確實迫切，有些委員擔憂門檻要放多寬，是要通案或針對性放寬？若高專人才都沒有居住的限制，是否會引發國家安全與人才定位上的考量。

花敬群強調，內政部本來就一直在跟教育部討論，看是要用高專人才歸化，還是用殊勳的方式，內政部是樂觀其成，而個案和通案得的分寸拿捏必須全盤考量，至於能否趕在11月球賽開打前完成，將會盡力拚拚看。