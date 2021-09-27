據法國媒體Les Echos報導，法國農業信貸銀行(Credit Agricole)已經提出1億歐元(約1.17億美元)報價，將收購汽車租賃和電腦設備服務公司Olinn。

Olinn年營收1.75億歐元，在歐洲有5300個客戶，協助他們資助和管理其電腦設備、行動電話、醫療設備和車隊的管理。Olinn的整體定位，將多個實體、專業知識和多個產品匯集在一個組織內，將採購、融資和相關服務整合起來，並提供給客戶。