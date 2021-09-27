《國際產業》法國農業信貸1億歐元 欲收購Olinn 12:522021/09/27 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據法國媒體Les Echos報導，法國農業信貸銀行(Credit Agricole)已經提出1億歐元(約1.17億美元)報價，將收購汽車租賃和電腦設備服務公司Olinn。 Olinn年營收1.75億歐元，在歐洲有5300個客戶，協助他們資助和管理其電腦設備、行動電話、醫療設備和車隊的管理。Olinn的整體定位，將多個實體、專業知識和多個產品匯集在一個組織內，將採購、融資和相關服務整合起來，並提供給客戶。 《產業》虛實並進 電子聯展12月盛大登場 《國際經濟》歐美將召開TTC會議 影響力擴大 #Olinn #法國 #億歐 #農業 #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國企業500強放榜 國家電網、中石油、中石化居前三 10:112021/09/26 兩岸 7年燒3.8億 台中iBike免費優惠評估變更 04:102021/09/27 地方新聞 疫苗不平等現象！西方國家多囤積高達12億劑疫苗 06:132021/09/27 健康 費半打爆恒大炸彈 從半導體找奇兵：這幾檔爆點浮現 05:252021/09/27 財經 實現後疫情與綠地為鄰！ 小坪數美式生活「遠雄寬寓」即刻入主 09:002021/09/27 財經 河野太郎提議日本 應考慮部署核潛艦 04:102021/09/27 話題觀察 影》近1億人等候孟晚舟返陸 加拿大人這歸國畫面成強烈對比 09:362021/09/26 國際 史話》深藍的誤判──解讀郝柏村回憶錄之1（龍城飛） 07:002021/09/27 兩岸史話 《國際產業》英國能源危機 BP三成加油站缺油 10:362021/09/27 財經 創紀錄 明年軍費支出將逾5000億 04:102021/09/27 政治要聞 嘉縣遊子返鄉蓋溫室 學童體驗種蘆筍 04:102021/09/26 焦點要聞 財經熱門新聞 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 陸大動作限電 供應鏈再爆慘事 蘋果、特斯拉剉咧等 - 財經 美股「暴風雨前的寧靜」殺局將至？他預告下場風暴：做好準備 - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 變心了 499單門號掀跳船潮 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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