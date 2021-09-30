大陸「經濟日報」發表文章稱，煤炭價格高漲導致火電企業發電意願不足，以及秋季停機檢修、電網維護等因素，導致一些地方出現結構性缺電，預計冬季到來後，中國結構性缺電現象可能還會在更大範圍內出現。

文章指出，要提前做好今冬明春電熱供需關係的研判分析，對可能出現的電力供需缺口做到心中有數，進一步細化和滾動調整應急保供方案。要堅持全網「一盤棋」，加大餘缺調劑力度。在生產端，要著力提升各類能源發電保供能力，推動新增清潔能源盡快投產運行；在消費端要落實優先保供制度，精細化實施有序用電。

該報另一篇文章表示，在增加可再生能源使用同時，也要減過剩產能、落後產能、低效產能，不搞「一刀切」，但並不意味一刀也不切。不符合高質量發展要求的高耗能、高排放、低產出的項目，是能耗雙控的絆腳石。減能耗強度，既要優化存量，也要控制增量，在遏制「兩高」項目盲目發展的同時，從源頭嚴控新上項目能效水平。

文章續稱，中國地區、行業、企業之間的能源產出率差距較大，因此能耗雙控既要全國一盤棋統籌謀劃調控，也要下足細功夫落地見效。在細化、優化、差別化分解能耗雙控目標的同時，還要從制度設計上避免「一刀切」。