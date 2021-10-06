台灣瀧澤科技接獲大陸三一重工80～90台大型車床大單，下半年開始出貨，第四季訂單滿載，開始接明年第一季訂單，今年營收及獲利贏過去年。瀧澤科剛在歐洲工具機展正式發表4加1軸複合機，搶攻歐洲市場訂單，看好後疫情，東南亞及大陸等亞洲市場需求，2022年營運有機會挑戰2018年歷史新高。

法人依據瀧澤科上半年EPS達1.07元，勝過去年EPS為0.27元，前八月合併營收19.17億元，年成長36.88％推估，今年營收有機會超越30億元，改寫歷史次高，EPS上看2.5元，均優於去年。

瀧澤科指出，瀧澤科斥資在浙江姚庄設新廠，今年將上海廠機器設備搬遷至姚庄，開始投產。日本發那科控制器晶片原本就缺料，大陸及台灣市場需求大，交期達3～4個月，最近又碰上大陸實施限電措施，浙江一帶廠商「做四休三」，致使大陸零件供應商因缺電而延遲供貨，尤其鑄件及鈑件最明顯，瀧澤科出貨也連帶遞延1～2週。瀧澤科因應大陸限電措施，也將部分訂單轉回台灣生產。