佳世達(2352)9月、第三季、前三季合併營收都刷新歷史紀錄。公司表示，由於進入資通訊事業旺季、再加上聯合艦隊轉型布局的醫療和解決方案新事業帶動，使各項營收再創新高。

佳世達指出，現階段為資通訊產業傳統旺季，後疫情時代的防疫需求、數位轉型需求都持續升溫，大環境雖然面臨供應鏈缺料、貨運緊張、中國限電與大環境通膨等挑戰，整體營運展望審慎樂觀。

佳世達上半年合併營收成長29%，營業淨利成長47%，歸屬於母公司淨利成長401%，毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升，每股稅後純益（EPS）3.01元，不只是創下十年來同期新高，更超越過去十年的全年水準。

佳世達持續優化各事業表現並提升價值轉型新事業的貢獻，第二季高附加價值事業營收比去年同期大幅成長94%，占營收比重已經連續四季都超過三成以上的水準，其中醫療事業維持高度成長，較去年同期成長42%，在醫院營運健康、擴大防疫物資供給下，仍將是第三季的成長動能之一。明年高附加價值營收占比拼5成。