美時（1795）受惠重磅藥物銷量放大，9月自結合併營收為10.13億元，與去年同期相當，月增8.1％。累計今年1-9月自結合併營收達98.5億元，近百億大關，續寫同期新高，年增近3成。

美時表示，9月份亞太市場及外銷業務皆較上月成長，表現穩定。在主要亞太國家市場中，7月底甫於台灣市場購入的骨質疏鬆用藥Evista品牌藥已於9月挹注營收，帶動台灣整體營收成長逾一成。

外銷業務方面，則受惠於外銷癌症用藥出貨增加，使得整體外銷業務較8月增加約14％。