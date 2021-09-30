鹿谷鄉凍頂烏龍茶聞名遐邇，鄉農會每年舉辦的春茶、冬茶比賽，得獎茶葉就是好茶的代名詞；鹿谷鄉農會為防杜進口茶魚目混珠，從今年冬茶比賽開始祭鐵腕，將請茶業改良場對參賽茶樣進行DNA鑑定，非國產茶一律銷毀，並公布繳茶者姓名。

得天獨厚的自然環境，孕育優質的台灣茶葉，還有成熟的田間管理及製茶技藝，讓台灣好茶世界飄香，但是，近年來許多不肖業者進口國外茶葉，以劣質茶混充台灣茶販售，甚至「入侵」各單位舉辦的茶賽，嚴重影響台灣茶的信譽。

鹿谷鄉農會舉辦茶賽已有45年歷史，春、冬兩季茶賽，各有超過6000件茶樣參賽，經過嚴格評鑑約4成茶樣遭淘汰，得獎茶葉猶如鯉魚躍龍門，價格水漲船高，獲得特等獎的茶葉1台斤售價高達30萬元；利之所趨，引來不肖之徒仿冒茶葉包裝販售牟利，因此，鹿谷鄉農會每年更新茶葉禮盒及防偽標籤，希望消費者買到的都是真正的好茶。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，為保障鹿谷鄉茶農收益及權益，配合政府杜絕境外茶進口，混充國內茶的政策，農會理事會決議修訂高級凍頂烏龍茶分級包裝展售會（即茶葉比賽）計畫實施辦法。

茶農參與茶賽繳交的茶葉，限定在國內生產，配合政府政策由行政院農業委員會茶業改良場抽樣，以茶葉DNA分子鑑定，及多重元素分析技術綜合評估，進行茶葉產地鑑別，經鑑定不是國內生產的茶葉將全數銷毀，同一農戶經台灣農產品生產履歷追溯、繳交的茶葉全部評定為不合格，列為淘汰並公布繳茶者姓名，繳茶者不得異議。

林義能表示，這項新措施將於今年冬季茶賽開始實施，鹿谷鄉農會將堅決杜絕進口茶混充台灣茶，希望藉由強制淘汰方式，保障茶農及消費者權益。