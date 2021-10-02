美國聯準會（Fed）立場傾鷹、美債殖利率走揚與憂心美國舉債上限談判恐將進入長期抗戰等因素匯合而引發的完美風暴，正推升美元漲勢出現加速。

年初迄今美元指數已上漲4.7％，並逼近對一一年來高點。此外根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，期貨市場上對美元多頭的凈押注也已超過18個月的高點。

法國興業銀行表示，基於對Fed將收緊政策的預期下，美元可能從目前水平再漲多達10％。

Monex Europe資深外匯分析師哈維（Simon Harvey）聲稱「目前我們看到的美元走勢是由各種因素匯合而形成的完美風暴。」

推升美元走強的一大關鍵因素是立場轉為強的Fed。它在日前指出，最快在11月開始啟動縮減每月購買1200億美元債券規模的計畫，並可能提早在2022年就開始升息。

此外自8月初以來，剔除通膨因素的10年期美國抗通膨債券殖利率已升高約37個基點，相較之下德國同類債券殖利率只增加5個基點，更強化以美元計價的美債吸引力，也對美元帶來支撐。

至於目前在美國國會上演有關提高舉債上限的談判，如果無法在10月18日前達成協議，恐導致美國債務違約，在避險氣氛轉濃下也推高美元走強。