台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(8日)以27.99元兌1美元開出，貶值3.8分，隨著台股走揚，新台幣貶值幅度收斂，暫回27.968元兌1美元，貶1.6分。

台股7日大漲320.7點，新台幣終結連續2個交易日的跌勢，反轉走升，但升勢不明顯，終場收在27.952元兌1美元，升值1.8分，今日開盤以27.99元兌1美元開出，逼近28元大關，外匯人士認為，外資買賣超動向仍是觀察指標，台股跌深反彈行情能否延續，以及維持多久，是新台幣是否貶破28元關卡的觀察重點之一。

台股今日開盤以16742.35點、上漲28.49點開出，早盤一度來到16771點，上漲57點，但隨即拉回38點至16675點，高低震盪近百點。

美國恐陷債務違約的擔憂暫時緩解，上周初領失業金人數下滑，優於市場預期，加以國際天然氣價格大幅回跌，減緩通膨疑慮，道瓊工業指數周四(7日)上漲337.95點，漲幅0.98%，收在34754.94點；標準普爾500指數上漲36.21點，漲幅0.83%，收在4399.76點；那斯達克指數上漲152.11點，漲幅1.05%，以14654.02點作收；費城半導體指數收在3274.48點，上漲35.69點，漲幅1.1%。