砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）14日公告，旗下穩盈創業投資自8月27日～10月14日斥資新台幣3.2億元，以每股平均129.06元，取得CCL（銅箔基板）廠聯茂（6213）約248.02萬股（其中約24萬股為以原股東身分參與聯茂現金增資認股）；穩懋14日也公布，將於10月28日召開法說會。

穩懋2021年以來持續加碼聯茂持股，除了穩懋外，包含旗下穩展投資、穩盈創業投資、穩安投資等都持續加碼，9月宣布以每股130元價格參與聯茂現金增資，總計斥資21.23億元，穩懋對聯茂的持股比將達17.08％。

穩懋暨聯茂董事長陳進財曾強調，看好CCL為重要的基礎原料，看準產業發展隨5G、電動車等多元應用將爆發，更重要的是，「為穩懋尋找第二隻腳」。而聯茂近年來在5G基礎設備、網通及車用等領域布局上，與穩懋長期看好5G應用發展不謀而合，更特別點出3D感測，除手機應用外，車用光達（LiDAR）是研發重點，除了財務性投資外，雙方不排除有進一步合作可能。