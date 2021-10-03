大陸出現電力供應缺口，特別是東北電力緊張，俄羅斯統一電力進出口公司對外宣佈，在接到中方因北部省分電力不足，尋求外部支持的請求後，俄方正在緊急研究加大對華供電相關事宜，並謀求解決對方的需求。

路透報導，俄羅斯統一電力進出口公司上周五(10／1)表示，應大陸的請求，該公司將把10月向大陸供應的電力增加一倍。該公司補充稱，所有三條俄中輸電線路都將用於供電，這三條線路每年能夠輸送高達70億千瓦時的電力。