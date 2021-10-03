應大陸請求 俄羅斯10月將把輸華電力增加一倍 11:232021/10/03 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 應大陸的請求，俄羅斯10月將把輸華電力增加一倍。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸出現電力供應缺口，特別是東北電力緊張，俄羅斯統一電力進出口公司對外宣佈，在接到中方因北部省分電力不足，尋求外部支持的請求後，俄方正在緊急研究加大對華供電相關事宜，並謀求解決對方的需求。 路透報導，俄羅斯統一電力進出口公司上周五(10／1)表示，應大陸的請求，該公司將把10月向大陸供應的電力增加一倍。該公司補充稱，所有三條俄中輸電線路都將用於供電，這三條線路每年能夠輸送高達70億千瓦時的電力。 史佩弗回家了 首發聲明極度歡喜 見證友邦消長 協助索馬利蘭設處 #電力 #大陸 #請求 #俄羅斯 #10月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 十一假期熱鬧 大陸遊客擠爆景區 04:102021/10/03 產業財經 電業資源投資新主流 整體規劃＞成本最小化 04:102021/10/03 產業．科技 大陸康希諾疫苗 巴西將引進 04:102021/10/03 焦點新聞 國中音樂師「1個月3次」害女學生懷孕 有「前科」法官也火了 09:502021/10/03 社會 傅政華遭查 疑與孫力軍案有關 04:102021/10/03 產業財經 確保冬季供應 陸三桶油 加速搶購天然氣 04:102021/10/03 財經要聞 包商辯假柱子害的 3人各10萬交保 04:102021/10/03 社會新聞 回收舊手機抽新機 10月24日竹南登場 04:102021/10/03 地方新聞 歐洲因應能源危機 04:102021/10/03 專題周報 星座理財(10月4日～10月8日)－天秤座（9月23日～10月23日） 決策執行 檢視落實 04:102021/10/03 投資理財 星座理財(10月4日～10月8日)－處女座（8月24日～9月22日） 股市操盤 區間運作 04:102021/10/03 投資理財 兩岸熱門新聞 張鈞甯楊丞琳近30位台灣藝人發文祝福中共國慶 較往年人數大增 - 兩岸 華人曾在這裡建立共和國 立國百年、四個台灣大 - 兩岸 應大陸請求 俄羅斯10月將把輸華電力增加一倍 - 兩岸 - 旺報 大陸軍事消息：看了珠海航展 英國更怕阿根廷買梟龍了 - 兩岸 社評／相較經濟下滑 陸更需警惕荷蘭病 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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