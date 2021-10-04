低軌衛星為近期網通重要題材，研調表示，國際廠商低軌道衛星數量於2021年已達1791顆，2025年至2027年合計達7518顆，相關爆發性商機可期，台廠台揚(2314)、啟碁(6285)等為受益股。

根據SpaceX資料指出，低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案，解決通訊上死角問題，LEO星系商機將對地面帶來相位陣列平板天線、衛星IoT應用需求，相位陣列天線與5GmmWave技術相近，衛星地面設備產值佔整體達到77%，隨著LEO衛星星系帶動新型VSAT商機。而在衛星製造部份，系統整合將由太空中主導，搭配元件等，零組件國產化也會是趨勢之一。

台揚已具備LEO收發機與天線模組實績，LEO衛星耗能最低，延遲性最低，25-35微秒，LEO成本跟5G基地台、海底光纖佈建比起來偏低，近期發射技術不斷改善，整體成本有優勢。

MIC指出，國際廠商低軌道衛星數量於2021年已達1791顆、2022年預估為2825顆、2025年至2027年合計達7518顆，相當於每年發射數量為2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年1000萬座地面接收站體。

分析師表示，台揚低軌衛星於下半年起已預見之在，據悉，手訂單量體為40~50億元營收貢獻，倘若加計其他國際潛在客戶量體，可預見2023年營收貢獻可相較於2022年再新增40~50億元，以資料初步預估，2021~2023年天上衛星發射量體為5~6萬顆，爬坡階段每年成長40~50%之年複合成長率，加速爬坡能見度至少延續到2025年，依此預估，2023年獲利成長將較於2022年獲利成長逾翻倍。