喬山(1736)今日除息，每股配息1.12元，開盤參考價為63.1元，家用市場近幾個月成長力道轉弱，但商用業績仍十分強勁，進入第4季傳統旺季，業績可望是全年度高峰，不過，多頭今日兵敗如山倒，股價開高後，盤中開始下殺，中場過後，跌幅在6%以上，苦著臉面對貼息的窘境。

喬山的健身器材主力客戶營運觸角伸入家用市場，預期10~11月將進入出貨高峰，雖然第一年出貨量不會太多，但若此一模式成功，明年家用產品線成長是可以樂觀期待的。

在商用市場方面，全球疫苗施打率提升，健身房已很明顯的復甦，各家業者展店與資本投資計畫都在加快腳步，喬山的商用客戶，也大力執行購併計畫及其他國家拓點計畫，訂單成長快速，2021年第4季出貨可望達今年高峰，明年仍將維持成長腳步不變。

家用健身器材的數位化發展已成為產業趨勢，喬山在台灣及歐洲、美國等三地陸續設立「數位發展中心」，數位課程產品也將在德國及泰國等地區上市販售。喬山因應線上課程風行，今年的家用新產品全面規格升級，今明兩年營運將添利器。