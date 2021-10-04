CIP彰芳暨西島離岸風電計畫今(4)日宣佈完成第一座水下基礎安裝作業；CIP委由世紀鋼(9958)承攬供應的62座水下基礎，至今仍是台灣離岸風電最大的一筆本土化訂單。隨著風電產品交貨進入高峰期，世紀鋼9月營收有望再挑戰新高，第三季營收同步攀高。

彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，每座高度達80公尺，約26層樓高，平均每座重量超過1200噸，並委由荷蘭大廠皇家Boskalis與本土華聯海事工程所合資之伯威海事動員工作船Bokalift 1負責基樁與水下基礎安裝。

CIP台灣區董事總經理許乃文今日表示，CIP全權委由世紀鋼(9958)以總價承攬供應的62座水下基礎，至今仍是台灣離岸風電史上最大的一筆本土化訂單，伯威海事亦是目前唯一提前落實水下基礎施工本土化的大廠；縱使疫情考驗與本土化學習曲線遠比原先預估的嚴峻，CIP與世紀鋼和伯威海事仍將克盡最大努力、持續對抗挑戰。

世紀鋼董事長賴文祥表示，水下基礎製造所需的技術含量遠比原先預期還高。為了支持政府及業主CIP，公司已額外大幅挹注120億元，加速台北港其他廠房的建置進度，世紀風電自今年6月起陸續於台北港完成頭幾座水下基礎的焊接與組裝；第一筆62座水下基礎訂單的準時交付，對世紀鋼後續於本土市場跟亞太市場的競爭力至關重要，支持國產化政策是公司不變的使命。

世紀鋼第三季受惠風力發電產品交貨進入高峰期，傳統鋼構事業也穩定，8月營收再創新高，9月營收預計續強，拚再寫新高，今年全年同步改寫新高紀錄可期。展望明年，已在手富崴能源訂單預計明年8月開始生產，加上傳統鋼構訂單滿載，法人預估，世紀鋼營收可望再挑戰新高。

世紀鋼8月營收11.08億元，改寫歷史新高，已連續2個月創高；今年前8月營收62.88億元，年增61.49%，為歷史同期新高。法人預估世紀鋼今年營收上看90億元，改寫新猷。明年在手風電訂單出貨，加上傳統鋼構產業持續供不應求，預估世紀鋼明年營收可望續強，力拚挑戰100億元。