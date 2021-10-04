原油低庫存 主導油價走勢 15:522021/10/04 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 街口投信分析，颶風艾達離開已數周，但對海上油氣設施造成的影響尚未完全恢復，原油供給仍受限制，而天然氣價格上漲亦推動對石油的需求，供需因素支持油價上漲。 已開發國家疫情發展漸趨穩定，國際航線的重新開放，將有助用油需求提升。 短線關注OPEC+會議結論，市場預期，OPEC+按計畫增產，關注是否進一步加大增產力道。疫情衝擊造成的影響逐漸恢復中，但原油仍處低庫存背景，近期全球能源緊張，過往產業缺乏長期資本支出，產業結構性或將成為中期主導油價因素。 外資逆勢力挺 產品成主流 寶碩萬泰科 吞補丸 大陸搶煤 海岬型船運價有撐 #低庫存 #主導 #OPEC+ #增產 #原油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低碳風吹進金融業 全球人壽推動低碳營運 14:152021/10/04 財經 市調機構9月報價過低 面板廠怒 部分尺寸出現逾15％跌幅 04:102021/10/04 產業．科技 以客戶體驗為中心 落實公平待客 全球人壽智能客服「伊將」升級 全面推動低碳營運與AI數位轉型 10:562021/10/04 生活 晶片荒下...車商原價收中古車 04:102021/10/04 全球財經 《台北股市》飛來「恆」禍 外資連5賣、投信續相挺 15:092021/10/04 財經 美股+銀銅原物料強彈 連動相關ETF價揚 12:102021/10/04 財經 原油帶旺 原物料商品行情續強 04:102021/10/03 財經要聞 親職教育輔導執行率低 議員李倩萍籲落實兒少法基本作為 14:462021/10/04 生活 亞鄰最低原則 汽、柴油各漲0.1元 15:562021/10/03 生活 OPEC＋會議 增產規模最受關注 04:102021/10/03 專題周報 新屋以舊營造成本估 鑑價遠低巿價 ！央行打房 蛋白區房貸款剩6成 04:102021/10/04 財經焦點 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 長榮連2根跌停快殺破百 他卻死不賣股 網見原因全傻眼 - 財經 央行打房 一銀擬提高個人「第2戶」房貸利率高於1.5％ - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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