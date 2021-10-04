街口投信分析，颶風艾達離開已數周，但對海上油氣設施造成的影響尚未完全恢復，原油供給仍受限制，而天然氣價格上漲亦推動對石油的需求，供需因素支持油價上漲。

已開發國家疫情發展漸趨穩定，國際航線的重新開放，將有助用油需求提升。

短線關注OPEC+會議結論，市場預期，OPEC+按計畫增產，關注是否進一步加大增產力道。疫情衝擊造成的影響逐漸恢復中，但原油仍處低庫存背景，近期全球能源緊張，過往產業缺乏長期資本支出，產業結構性或將成為中期主導油價因素。