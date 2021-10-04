AES-KY於2020年受到新冠疫情爆發影響，初期電動自行車出貨衰退，2020年下半年全球經濟活動逐漸恢復，加上在家工作需求上揚，BBU（UPS鋰電池）大客戶也在2020年下半年量產，法人研究機構看好歐美電動自行車成長性大，給予「買進」投資評等，加持股價於大盤下跌時相對抗跌。

歐美市場受惠政府提供補貼，腳踏車道路建設完備，加上運動休閒風帶動，電動自行車需求上揚，調研機構預估2020～2030年歐洲、美國電動自行車年複合成長率達15.6與17％。2020年新冠疫情爆發，AES-KY初期電動自行車出貨衰退，下半年在家工作需求上揚，全年電動自行車營收成長，2021年在家工作需求仍強勁，加上歐洲祭出補貼，加持營運。

2022年在家工作降溫、略影響出貨，但歐美市場維持高成長，有利電動自行車事業表現。中長線來看，AES-KY研發資源放在歐美，積極開拓銷售據點，保有高度成長動能。

另外，AES-KY於2019年BBU占營收比重約2％，2020年提高至16％，因BBU單價與毛利率高，比重上揚，有助提高毛利率。