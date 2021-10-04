產業對電力需求大增，加上全球煤價大漲阻礙印度進口煤炭，印度電力公司的煤炭庫存降至多年新低水準，印度可能步上大陸後塵，亦陷入缺電危機。

根據印度政府數據顯示，印度135家燃煤發電廠有超過半數的煤炭庫存不到3天，遠遠未達聯邦指引建議的至少備有兩周庫存量。印度為全球第二大煤炭進口國。由於產業成長、煤炭與液化天然氣供應吃緊，電力需求急速反彈，帶動全球燃煤價格飆高。

國際信評機構標普旗下CRISIL部門在報告中指出，供應吃緊的情形預料會延續下去，非電力產業持續面臨高電價衝擊。亞洲煤炭價格可能繼續上揚，在2022年3月之前，印度發電廠的煤炭庫存狀況僅會慢慢好轉。

全球煤炭價格在8月至9月稍晚之間，飆漲逾40％，攀升至歷史新高紀錄。根據Kplr數據顯示，這段期間印度每周的煤炭進口量較前七個月平均銳減逾三成。最近一周的進口量不到150萬公噸，寫下至少兩年來最低紀錄。

近期全球主要煤炭出口國的煤價皆站上紀錄高點。澳洲新堡（Newcastle）的燃煤價格在過去三個月大漲約五成，印尼出口的煤炭價格揚升30％。

依據路透社計算，印尼9月指標煤炭價格約是印度國營煤炭公司Coal India同等級燃煤售價的7倍。

印度的經濟活動自最新一波新冠肺炎疫情反彈，產業對電力的需求急速躥揚，印度的發電廠苦於滿足市場需求。

包括馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、古吉拉特邦（Gujarat）與泰米爾納德邦（Tamil Nadu）在內的印度工業省分，7至9月間的電力消耗增加13.9％至21％。