今年以來疫情與聯準會立場左右台股表現，近期則因中國恒大地產事件，導致台灣加權股價指數波動性明顯上升，不過這些變數並未阻止投資人擁抱ESG題材資產。元大投信ETF研究團隊表示，旗下元大台灣ESG永續(00850)在八月底規模一舉突破百億，今年以來大增22.93億元，受益人也突破6萬人，且在市場震盪之時，超過1萬位投資人更持續以定期定額方式布局，也讓00850榮登證交所公布的八月ETF定期定額前十強。

元大投信ETF研究團隊表示，美國企業在社會議案討論亦逐年增加，包含人權、多樣性、薪資不均、個資保護等，去年非裔美國人因警察執法過當致死，也讓種族議題首次登上股東會與董事會議事桌，經營者藉由持續參與社會議題善盡企業社會責任。由於社會大眾早期在ESG因子中特別重視E(環境)，所以能源、工業與公用事業是最努力推動ESG議案的產業，隨著S(社會)和G(公司治理)概念抬頭，非必須消費、通訊和金融業也開始加速制定並討論ESG議案。元大投信ETF研究團隊進一步指出ESG將不只是單一產業問題，而是全體企業決策者念茲在茲的議題。

據資誠會計師事務所發布2021年全球暨台灣家族企業調查，研究全球87個國家共2,801個家族企業對於ESG認知和ESG策略規畫，進而發現有59%台灣家族企業樂於透過捐款方式從事企業社會責任；另有35%台灣家族企業藉由經營慈善事業促進社會公益，兩項數據都顯示台灣家族企業相較全球家族企業更加積極參與ESG；更令人讚賞的是高達76%台灣家族企業將永續發展列為長期核心經營策略，放眼全球僅49%家族企業有類似規畫。