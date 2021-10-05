在全球股市低迷氣氛下，港股5日早盤開低，一度跌逾300點，之後指數走升翻紅。截至午盤，恒生指數漲0.32％，報24112.64點。國企指數漲0.11％，報8530.65點。紅籌指數漲0.62％，報3929.74點。

概念股方面，大陸房地產股多數下挫，中國奧園跌8.54％，禹洲集團跌近9％，富力地產跌8.49％，融創中國跌近8％。

有色金屬股強勢，中國鋁業漲近8％，贛鋒鋰業漲超7％，五礦資源漲6.62％，紫金礦業漲5％。麥格理發表報告，認為基建需求增加趨勢會持續到2022年第一季，該行因應能源價格飆升及供應短缺，上調大陸資源今年價格預測，預料燃料煤價格每噸按年升30％、焦煤升24％、鐵礦升15％、鋁和鋼升6％。

受國際油價上漲帶動，港股石油股上揚，中海油田服務漲近6％，中國石油股份漲超5％，領漲恒指成分股，中國石油化工股份漲近3％。