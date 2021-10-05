歐股周二早市小幅走高。銀行股不斷上漲，以及德國晶片製造商英飛凌(Infineon)公布令人振奮的獲利數據，安撫了華爾街科技股隔夜拋售後的市場緊張情緒。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲1.61點或0.36%，為452.38點。歐股在前一個交易日來到自7月21日以來的低點。

面對公債殖利率的升高，投資人在周一拋售了大型科技公司股票，以及美國成長型的股票。亞洲股市也來到近一年來低點，主因為市場對經濟放緩和通膨上升的擔憂，令市場情緒脆弱。

周二的歐股早盤，對利率敏感的銀行股上漲0.9%；汽車股則下滑0.2%。

英飛凌上漲1.9%。該晶片商證實了2021年營收財測，並表示，隨著汽車、數據中心、再生能源發電相關的電源管理晶片需求飆升，預計明年業績將進一步揚升。

英國麵包和快餐連鎖公司Greggs大漲4.1%。在供應鏈中斷情形下，該公司仍上調了全年財測。