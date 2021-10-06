紐西蘭央行6日（周三）宣布基準利率調升一碼，此為7年來首度升息，另暗示會進一步緊縮貨幣政策，俾以控制通膨壓力並為火熱的房市降溫。

紐西蘭央行此次升息25個基點，現金利率由0.25％上調至0.50％，此結果已在市場預料之中。路透調查20位經濟學家看法，全數認為紐西蘭周三會升息。

消息公布後，紐元兌美元匯率短暫上揚，但隨後拉回至0.6930美元，與大盤走勢相符。

該央行指出，決策委員會提到料將進一步移除貨幣振興政策，未來的行動將視通膨與就業中期前景而定。

此次升息讓紐西蘭在貨幣政策緊縮周期的腳步超前大多數的已開發經濟體。先前挪威、捷克、韓國也已調升利率。

分析師認為，紐國央行決策一如外界預測，接下來還會有一連串升息動作，市場也在反映這個預期。

路透調查經濟學家看法顯示，紐西蘭基準利率到明年底將升抵1.5％，到2023年底升至1.75％。