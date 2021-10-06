匯鑽科將買回600張庫藏股 14:492021/10/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 表面處理大廠匯鑽科（8431）董事會決議，將自7日開始，買回600張自家股票，買回價位區間為45-60元，買回股份將轉讓給員工。 此為匯鑽科第三度動用庫藏股機制，買回時間為110年10月7日-110年12月5日，預定買回股數占公司已發行股數1.35％。 匯鑽科過去二次庫藏股執行比率分別達13％、35％，原定買回張數為500張、1000張。 遠百瞄準五倍券 周年慶業績拚135億新高 1分鐘讀財經》台股爆3大訊號 短底反彈別砍在阿呆股 #匯鑽科 #買回 #張庫藏股 #表面處理 #將自 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李長庚唱多壽險股 建議明年底前每月買 04:102021/10/06 財經要聞 摩斯漢堡搶振興商機推「振心感謝季」 祭出多項優惠 14:212021/10/06 生活 大陸房企連環爆 花樣年控股違約 04:102021/10/06 焦點新聞 永康街高記舊址 動工蓋豪宅 04:102021/10/06 財經要聞 向女友借款905萬元後 假造還款證明交法院下場慘了 09:272021/10/06 社會 政府引路 新莊躍居為台北都會商辦新聚落 13:082021/10/06 財經 基隆MIT自駕車亮相 來海科館免費試乘 04:102021/10/06 地方新聞 凱撒飯店連鎖線上旅展10／8開跑 住房與餐飲優惠多 14:212021/10/06 生活 拉貨強勁 台表科營收續登峰 04:102021/10/06 證券．權證 高雄房價愈來愈高 陳其邁：市府將展開查核 12:232021/10/06 政治 熱門股－亞聚 強勢反彈挑戰前高 04:102021/10/06 證券．權證 財經熱門新聞 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 晶片荒慘爆 美殺手鐧奪台積電機密 專家狠嗆：徒勞無功 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。