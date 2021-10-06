表面處理大廠匯鑽科（8431）董事會決議，將自7日開始，買回600張自家股票，買回價位區間為45-60元，買回股份將轉讓給員工。

此為匯鑽科第三度動用庫藏股機制，買回時間為110年10月7日-110年12月5日，預定買回股數占公司已發行股數1.35％。

匯鑽科過去二次庫藏股執行比率分別達13％、35％，原定買回張數為500張、1000張。