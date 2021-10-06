金融業挺綠色金融，金管會帶頭衝。金管會綜合規劃處處長胡則華6日於「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇中點出綠色金融行動方案2.0三大重點方向，包括：從綠色拓展到ESG三面向、利用金融市場加速民間重視、提供工具措施協助金融機構。她也揭露目前推動成果，其中，本國銀行對綠能科技產業融資已達1.32兆元。

胡則華表示，低碳經濟涵蓋廣，包含建築、製造、公建、運輸、能源、飲食、城市等，像是電動車、循環經濟使用、少吃牛多吃素等都可幫環境減碳。

胡則華表示，2018年金管會配合行政院推出「綠色金融行動方案1.0」，讓金融業支援綠能產業，接著發現國際重視綠建築、綠色製造，聯合國也重視永續發展，所以再擴大到ESG，因而推出「綠色金融行動方案2.0」。

綠色金融行動方案2.0有三大重點。

重點一：從單一的「綠色」拓展到「ESG」三面向。在產業支援上，鼓勵對綠能產業投融資；另外，發展金融商品像基金、保險、綠色債券、期貨等；還有國際鏈結，關注赤道原則，關注PRB／PSI／PRI及永續金融分類法，現在歐盟相當重視永續金融分類法，不是隨便投資自稱綠色企業就可以，要符合一定標準。

重點二：利用金融市場加速民間重視。胡則華指出，運用金融市場的力量，驅動企業因應氣候變遷風險及掌握商機，共同重視永續發展，金融機構知道國際組織倡議做法後，透過投融資、發展金融商品或服務、與企業議和，要求企業符合國際標準，企業再去要求供應鏈、社區、消費者，達成永續發展。

重點三：提供工具措施協助金融機構。像是「ESG資訊揭露」，金管會要求擴大強制編製永續報告書範圍且內容品質要提升；「資料庫平台」企業要知道面臨的環境氣候風險，金融機構也要知道，因為債權可能收不回，金融機構擔保品變無用資產；「永續分類法」等。

胡則華指出，針對金融機構，也要求「情境分析壓力測試」、「盡職治理」。因為金融機構必須看到環境風險，氣候升溫時面臨的風險，並測試資產減損狀況，目前公會研議指引與公版中。

胡則華也指出目前推動綠色金融的現況。在融資部份，本國銀行對綠能科技產業融資達1.32兆元、離岸風電在地融資額度為2587億元、本國銀行綠能優貸餘額為38.6億元。

在投資部分，核准保險業投資綠能電廠141億元；國營事業、政府基金、公股金融事業參與永續發展領域之投資達1.32兆元；金融機構及政府基金永續投資總資產為13.89兆元。

在債券部份，綠色債券已發行69檔、1808億元；可持續發展債券已發行9檔、544億元；社會責任債券已發行6檔，共132億元。