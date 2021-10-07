投資人對參議院民主黨和共和黨兩派人馬可能達成避免政府倒債的協議轉趨樂觀，周三美股盤中由跌轉升，終場三大指數同步收高。

周三收盤，道瓊工業指數漲102.32點或0.3%，為34,416.99點，收復盤中多達459點跌幅。

標普500指數漲0.41%，收在4,363.55點，盤中一度重挫1.27%。

以科技股為主的那斯達克指數收漲0.47%，為14,501.91點，盤中一度大跌1.2%。

美股盤中大多走低，因最新公布的9月民間就業數據意外強勁，加深投資人對聯準會可能即將開始收緊貨幣激勵措施的預期。

美國人力資源服務公司ADP周三公布9月美國民間就業增加56.8萬人，遠超出分析師預估的增加42.8萬人。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，其政黨將支持聯邦舉債上限延長到12月。這將阻止一場美國歷史性的債務違約，以免造成龐大的經濟損失。

Infrastructure Capital Advisors創始人兼投資組合經理Jay Hatfield表示，麥康諾就暫時延長債限發表了一些較為溫和的言論，短期內這將被解讀為一大利多。

麥康諾的提議可能給兩黨之間長達數個月的僵局提供一條出路。外界原本預期參院共和黨人將在周三第三度擋下民主黨提高或凍結28.4兆美元舉債上限的提案。

標普500指數僅醫療保健、原材料和能源股收黑。原油價格在觸及多年高點後拉回，能源股收跌逾1%，跌幅最大。

公用事業股收漲1.54%，表現最佳。

美國10年期指標公債殖利率午後從3個月高點回落，激勵投資人逢低買進主要科技股，FAANG五大科技巨頭（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）全面收高。亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、微軟、輝達漲幅均超過1%。

美國航空集團（American Airlines Group）遭高盛將評級從「中性」調降至「賣出」，股價下挫4.33%。

鋼鐵製造商Nucor Corp遭高盛將評級從「買進」調降至「中性」，股價下跌2.75%。

周五美國將公布更全面性的非農就業報告，料將進一步提高聯準會即將放緩資產購買的可能性。