十一長假大陸逾七成民眾選擇微度假，火鍋成新寵。（中新社）

大陸十一長假即將結束，受限新冠肺炎疫情，各地提倡「就地過節」。大陸美團發布《2021年十一黃金周消費趨勢報告》顯示，在本地「微度假」省內遊，是今年十一長假期間首選的旅遊過節方式，大陸異地消費用戶占比22.4％，本地消費用戶占比77.6％。綜合美團餐飲、住宿、旅遊、娛樂、出行等業務消費數據，今年十一期間的總體消費額與去年相比上漲29.5％，較2019年同比上漲51.6％。火鍋則是十一期間訂單量最高的正餐品類，較去年增長29.9％。

「香港01」7日報導，大陸美團6日發布報告顯示，在十一假期的總體消費額排名前十的城市，分別為上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、武漢、蘇州、西安，其中武漢市同比去年的增速最高，達到61.5％。今年，「微度假」成為市民十一假期旅遊出行的首選，當中以美術館、博物館為最多人選擇到訪的地點。美團數據顯示，大陸美術館訂單量同比去年十一增速為595.9％，大陸博物館訂單量同比增長115.5％。

隨著個性化旅遊需求的增長，市民出遊目的地從傳統熱門景點，逐漸轉向城市的新興景點。報告展示，今年十一10個城市的新熱門景點，分別是北京環球度假區、上海前灘太古裡、南京金陵小城、三亞後海村、杭州千島湖開元度假村、長沙文和友、深圳燈塔圖書館、西安奧體中心、天津德雲社、成都蔚然花海等音樂節所在地。

美團數據顯示，今年十一長假美食消費熱門前十城市，為成都、北京、深圳、廣州、武漢、重慶、上海、西安、杭州、長沙，其中長沙為今年新上榜城市。此外，南昌的美食相關消費訂單量同比增長128％，在大陸主要大城市中增幅最快，去年受疫情影響嚴重的武漢同比增速達到101％。而在眾多的餐飲種類中，火鍋是十一期間訂單量最高的正餐品類，較去年增長29.9％。

受惠於雙減政策，不少學生功課數量、課外培訓力度都減少，家長都選擇為兒女報名參加夏令營，或一家人到城市郊區「微度假」。報告顯示，「遛娃」與「農家樂」的搜索量環比節前增長了352.7％與180.2％，另外大陸商場訂單量環比上漲77.9％，其中親子玩樂商戶的平均訪問量環比去年同期上漲了36％；「夏令營」和「訓練營」的搜索量同比去年十一分別提升219.2％和59.4％，其中運動培訓類的項目最受歡迎，例如潛水、衝浪、溜冰、冰球、馬術等。

十一小長假，除了出遊、聚會，有人亦會選擇留在家中「充電」。惟與前述相同，最受青睞的餐品仍然是「萬物皆可涮」的火鍋。美團買菜數據顯示，一線城市火鍋品類訂單量環比節前均實現上漲，廣州、深圳、上海、北京的火鍋訂單量，分別增長78％、65％、34％、26％，其中十一假期前4天，廣州消費金額最高的一筆訂單是購買火鍋食材，總共花費800元。

隨著新時代消費群體的崛起，露營、衝浪、潛水等新興小眾遊玩方式興起。美團App搜索數據顯示，露營搜索量同比去年十一增長744％，衝浪搜索量同比增長188％，潛水搜索量同比增速為53％。其中，露營搜索量前三城市為上海、蘇州和重慶；衝浪搜索量前三城市為上海、萬寧、三亞；潛水搜索量前三城市則為上海、三亞和北京。此外，節假日期間參加音樂節也受到一眾年輕人追捧，當中以成都市為大陸音樂演出門票訂單量最高的城市。

值得一提的是，不少年輕人都選擇在小長假享受平常難得的「慢生活」。報告顯示，瑜伽、體驗DIY手作工作坊深受年輕人喜愛，訂單量同比增速分別達到143％和114％。