國際能源總署（IEA）在最新報告示警，隨著全球能源價格登頂，能源市場動盪可能延續。現今投資不足將導致未來能源系統不確定性，潔淨能源投資必須在2030年增加兩倍，才能有效對抗氣候變遷和控制市場動盪。

歐洲與亞洲正面臨電力短缺衝擊，全球能源價格攀升至新高紀錄，IEA在13日公布的年度《全球能源展望》報告中警告，能源市場動盪可能延續下去。

IEA在報告中指出，現階段對未來能源消費的投資不足，將讓淨零排放的過渡期變得不穩定。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）在聲明稿指出，「全球能源市場動盪加劇的風險逐漸逼近，現階段的投資無法滿足未來的能源需求，不確定性恐為未來增添動盪。」

報告指出，政策和需求不確定性，以及其他因素是造成目前能源投資不足的主要原因。

IEA表示，為了在2050年前達到淨零排放，2030年前潔淨能源支出需達到每年4兆美元。4兆美元的數字雖然龐大，但可讓排碳量減少40％。不過大部分或七成資金需要來自私人開發商、消費者，或華爾街。

隨著全球經濟持續從新冠肺炎疫情復甦，能源市場供給與需求失衡的衝擊逐漸浮現。企業重新開業和消費者回復情前的活動，造成能源需求躥揚，但供應商不願投產造成供給吃緊。

油價繼2020年4月暴跌至歷史新低紀錄後，2021迄今勁升逾60％，同期美國天然氣價格翻揚逾一倍。歐洲天然氣現貨價在秋季觸及新高水準，煤價在入冬之前亦同步上漲。

能源價格走高最終將轉嫁給消費者與企業，可能影響經濟自新冠肺炎疫情復甦。IEA在報告指出，「由2021年的情況顯示，能源價格飆高讓消費者難以招架。在過渡期間，波動性與價格衝擊無法忽視。」