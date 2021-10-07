不鏽鋼廠運錩(2069)9月營收再創新高，達15.15億元，年增138%，第三季營收亦再創新高，季增17.64%；今年前三季營收達百億元，年增93.78%，也是歷史新高紀錄。

展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，並預期外銷海運費變數降低，台灣廠營運仍穩健發展；至於大陸方面的限電政策較不確定，目前影響不大，但若供給減少是否帶來利多仍待後續觀察。整體來看，第四季業績可望維持高檔水準。

運錩第三季單月營收逐月成長，第三季營收再創高，單季營收為40.38億元，季增17.64%；今年前9月營收100.02億元，年增93.78%，改寫歷史同期新高，並已超過去年全年營收。

展望第四季，公司表示，8月不鏽鋼漲價幅度不小，當月接的訂單應會在9~10月出貨，出貨噸數則保持穩健。

運錩今年全年受惠不鏽鋼價格走揚，出貨量增加，營收確定將創高，獲利可望同步締造新猷。

運錩第二季營收34.32億元，毛利率12.85%，淨利1.71億元，每股淨利1.11元。上半年每股淨利1.76元，比去年同期由虧轉盈。