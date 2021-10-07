全球主要國家疫情緩解，就業市場大幅改善，主要國家就業市場出現結構性好轉，薪資絕對值提高，帶動個人可支配所得持續增加，包括美國、中國的可支配所得大幅提高逾五成，法國、日本的所得也提升超過三成，購買力上升不僅顯現在日常用品，對於知名品牌的奢侈品購買意願也同步大增，配合第四季節慶到來，預期買氣將大幅增溫。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，為了搶攻商機，電商龍頭亞馬遜近日宣布，針對今年黑色星期五促銷活動提前開跑，希望掌握早鳥消費者市場，也避免年終購物季商品延誤或缺貨，此外，未來兩個月亞馬遜也會每日增加新的促銷品項，替第四季購物潮加大優惠力道。

自10月起全球陸續有許多年底消費節慶到來，促進整體消費力道的成長，包括10月底的萬聖節、11月東西方網路購物專屬的雙十一光棍節、網購星期一（Cyber Monday），以及感恩節、黑色星期五購物旺季、12月的耶誕節，和隔年1月全球新年假期消費潮、2月中國農曆春節等，銷售數字都是全球關注焦點。

從統計可以看出，隨著薪資、儲蓄等可支配所得成長，帶動奢侈品買氣在解封後爆發，購買意願最高的為中國，成長幅度達43%，其次是美國的33%，而精品大國法國人民對於奢侈品的消費意願，也提升25%之多。楊博翔進一步指出，近兩年不少時尚精品品牌因為實體門市受到疫情影響，紛紛加速開通精品電商銷售管道，也有助於替奢侈品的消費市場注入新活水。

看好消費類股的展望，楊博翔建議，投資人不妨透過消費基金，布局具成長性的非核心消費類股、穩健的民生必需消費，以及富有科技色彩的通訊服務類股，一次囊括新舊消費商機。