中東歐市場 Q3小米5G手機市占率42％居首 11:232021/10/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年第3季小米在中東歐市場5G手機出貨量市占率排行第一。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據界面新聞引述市場調研機構Strategy Analytics於6日最新報告指出，今年第3季小米公司在中東歐市場5G手機出貨量市占率排行第一，佔有率達到42％。蘋果及三星緊隨其後，市占率分別為26％及11.5％。第四位及第五位則為realme及ONEPLUS，市占率為7.2％及2.5％。 中國85城市債務率逾100％ 貴陽居冠 上銀業績旺 訂單看到明年Q1 #市占率 #中東歐市場 #5G #42 #小米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年年填息 0056配息1.8元誘人 04:102021/10/07 財經要聞 全球搶煤氣 經濟部稱已買到明年4月 04:102021/10/07 財經焦點 9月CPI年增2.63％ 近9年新高 04:102021/10/07 財經要聞 《科技》高通劉思泰：加速5G發展 促進實現永續未來 09:292021/10/07 財經 559億 聯電Q3營收創新高 04:102021/10/07 財經要聞 汎銓前三季累積營收10.44億元 年增逾三成 09:392021/10/07 財經 債市買氣收斂 仍持續吸金 04:102021/10/07 投資理財 二代研習班 10／22優惠截止 04:102021/10/07 產業特刊 《通信網路》智易Q3營收微減 樂觀看Q4 09:122021/10/07 財經 報價走揚 聯詠Q3業績沖天 04:102021/10/07 證券．權證 《半導體》迎5G、電動車需求 長科＊擴增蝕刻產能 09:122021/10/07 財經 財經熱門新聞 美強索台積電機密資料 韓官員吐1句話竟被台網友讚爆 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 年年填息 0056配息1.8元誘人 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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