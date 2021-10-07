據界面新聞引述市場調研機構Strategy Analytics於6日最新報告指出，今年第3季小米公司在中東歐市場5G手機出貨量市占率排行第一，佔有率達到42％。蘋果及三星緊隨其後，市占率分別為26％及11.5％。第四位及第五位則為realme及ONEPLUS，市占率為7.2％及2.5％。