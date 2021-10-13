大陸房市涼意在行業全面降臨，除今年傳統「金九銀十」盛況不再，連同近期土地市場也急劇降溫。根據中信建投近期研報顯示，截至目前共完成二輪供地的15個城市，共掛牌700宗地塊，當中流拍及中止交易數量的達到206宗、占比高達29.4％，讓「留足現金最安全」，已經成為大陸眾多房企的投資邏輯共識。

據第一財經引述多位業內人士說「其中資金面緊張是房企拿地積極性下降最直接的原因。而流動性問題來自融資端的收緊、銷售端的下行。同時，來自各方面對行業不樂觀的預期，讓身處其中的房企在拿地補倉方面更加謹慎。

從大陸十一國慶日前後，上海、北京、杭州等熱點城市先後進入二輪土拍階段，但同時出現的卻是部分地塊終止出讓或延期出讓的通知。以在9月27日完成第二輪集中供地的廣州為例，共有48宗涉宅地出讓，23宗地成交，總成交金額達569.37億元（人民幣，下同），卻有25宗地塊流拍、流拍率達52.08％。

此外，據中信建投監測，截至10月7日有15個城市完成了第二批集中供地，總規劃建築面積為5773.6萬平方公尺，平均溢價率僅為4.9％，較首批22城16.8％的平均溢價率下降11.9個百分點。這也是2020年以來溢價率首次降低至5％以下。