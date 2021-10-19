新北市副市長陳純敬（中）和央北社宅身障小作所學員一起將口罩裝入盒中，左為社會局長張錦麗和市議員陳儀君。（葉書宏攝）

「來來來，身障複合型社區照顧服務又成立囉！」為讓身心障礙朋友可以在地就養、在地樂活，新北市政府運用公益彩券盈餘分配基金，在新店央北社宅A棟1至2樓空間設置小作所、日照中心及社區居住等三合一服務，並委託財團法人第一社會福利基金會辦理，今（19日）下午正式啟用，共可服務41位身心障礙朋友。

新北市副市長陳純敬表示，新北市在三重、新莊、林口等社宅，都有設立多元服務據點，包含公共托育、托老、類家庭、婦女庇護等社福設施，以打造多元社福照顧；央北社宅之前已成立2處公托，在疫情期間也有提供64戶供醫護人員喘息；這次再增設身障者三合一複合型社區照顧服務，可以說充分發揮社會住宅的功能。

第一社會福利基金會董事長鍾張培士表示，身障孩子住在社區裡適應生活是最為理想的模式，非常感謝新北市政府提供這麼優質的環境，基金會會用心經營，像是小作所結合第一社企公司，訓練學員清消二手輔具；也有提供防疫口罩簡易裝盒作業，不僅可以訓練學員簡單的算數，也可以讓學員具有獨立作業的能力，將來有機會轉銜到庇護工場。

市議員陳儀君、陳永福、金中玉、新店區長朱思戎等人到場參加啟用典禮，眾人並在基金會人員和第一社企公司總經理方偉平帶領下，入內參觀，陳純敬和學員一起進行口罩裝盒作業，並體驗各式通用設計和輔具。

社會局長張錦麗表示，新店央北社住小作所服務對象為15至64歲身心障礙具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動、社區適應、文康休閒等；日照中心則為18至64歲身心障礙具生活自理及社會適應能力訓練需求者，提供生活技能訓練等課程；社區居住提供家庭式住宿服務，培養獨立生活能力，服務電話均為2218-0179。