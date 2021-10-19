大陸中央企業董事會建設研討班18日在北京舉辦，大陸國資委黨委書記、主任郝鵬表示，要加快建設具有全球競爭力的世界一流企業，必須建設世界一流水準的董事會。為進一步推動規範董事會建好建強，國資委也將在董事會考核評價上進一步深化。

據《上海證券報》報導，統計大陸央企目前已在集團層面實現董事會應建盡建，其中82家建立外部董事占多數的董事會；96.9％符合條件的子企業建立董事會，其中78.8％的子企業實現外部董事占多數。

據了解，大陸國資委之前發布的《中央企業董事會和董事評價辦法》，把董事會評價更加聚焦到定戰略、做決策、防風險功能作用發揮上，並首次建立「負面清單」制度。

郝鵬指出，建立外部董事占多數的董事會，是完善國有企業法人治理結構的重要內容，也是國資委關注的重點領域之一，既要用好央企退下來、具豐富經驗的老同志，也要積極選聘優秀專業人才和熟悉前瞻性戰略性新興產業的特殊人才。

此外，子企業的董事會建設也是各央企的另一工作重點。大陸國資委要求各央企力爭明年6月底前子企業董事會實現應建盡建，同時外部董事原則上必須占多數。