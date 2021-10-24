南京航空航太大學實驗室爆炸 2死9傷

據南京市消防局微博公眾號指出，24日下午南京消防119接到報警，位於南京市江甯區將軍大道29號的南京航空航太大學將軍路校區一實驗室發生爆燃，共造成2人死亡，9人受傷。網路傳言稱是學生在鎂鋁合金著火後潑水救火導致爆燃，確實原因尚待警方調查證實。

綜合陸媒報，24日下午3時許，江蘇南京市江寧區南京航空航太大學將軍路校區有實驗室發生爆燃，消防局到場處置並撲滅明火，有11人送醫，已知有2死9傷。網路傳言死傷者均為研究生，事故主要原因是學生在鎂鋁合金著火後潑水救火導致。

據現場圖片顯示，爆燃位於材料科學與技術學院一實驗樓，爆然時空中升起蕈狀濃煙，電力立即中斷，室內仍可見到明火，消防隊員到場撲救，醫護人員也在現場救治傷者。

陸媒報導說，該校學生透露，在QQ聊天群組中獲知消息，事故應該是做實驗導致爆燃。一名租住在該校附近的市民稱，從6樓家中能看見事故現場的實驗樓，事發時她聽到一聲巨響，然後大樓開始冒黑煙，救護車進進出出有4、5次。

南京航空航太大學創建於1952年10月，是中國創辦的第一批航空高等院校之一，隸屬國務院工業和信息化部。。1996年成為「211工程」重點大學，2017年列名「雙一流」建設序列。