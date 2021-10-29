好想出國！新冠疫情持續將近2年，近日國內疫苗施打率逐漸提升，許多人也開始敢於想像重新出國旅遊；新加坡航空29日釋出一支新的30秒品牌影片「期待與您再次空中相見」，乾脆讓旅客從離開家門就一路「飄」到機場，直到坐上飛機後心滿意足地微笑，旅遊的雀躍之情溢於言表。該影片已在新航官網、Facebook、Instagram與YouTube頻道播出。

新航新廣告中，一名女子一早起床就飄浮空中，原來她要去搭飛機；接著看到旅客不論男女老少，一路燦笑「飄」到機場，最後安心放鬆地坐在客艙座位上。影片並使用了以新航蠟染花圖騰為概念發想的《新航之聲》（The Sound of Singapore Airlines）新樂曲。

新航品牌與行銷部門總經理劉慧玲表示，民眾對於重啟邊境滿懷期待，但也擔心旅程中可能有的風險。新航將帶領旅客在「新常態」中重享旅遊。

所謂的「新常態」包括，搭機前透過一站式COVID-19訊息中心，了解最新旅遊警示、出發前做核酸檢測的地點及轉機資訊；登機前預先瀏覽數位機上菜單，頭等艙、商務艙及優選經濟艙旅客可在起飛前24小時之前預訂機上餐食，特定航班的頭等艙及商務艙旅客可預訂「名廚有約」主餐。

此外，旅客可使用SingaporeAir行動app取得行動登機證；所有旅客可在登機前領到一份包括口罩、乾洗手及抗菌擦拭巾的防疫包；另由於機上不再提供紙本讀物，旅客可以在起飛前48小時內使用SingaporeAir行動app下載超過200份報紙及雜誌等刊物。

另外新航自2020年11月起於機上使用拋棄式外套罩，機上盥洗室外也裝設了乾洗手設備。