疫情已經爆發近兩年，不少民眾想出國的心都快按捺不住，而i-Ride飛行劇院就準備了全新的《下一站去哪？》旗艦企劃，有別以往只有在飛行劇院中看各國的影片，此次把飛行劇院化身為時尚機場，並規劃了「夢幻行程」和「冒險旅行」雙主題飛行路線，將帶觀眾「飛越」法國、加拿大、巴西、埃及等十二國家領域上空，還有欣賞瑞士阿萊奇冰川、挪威佈道石、澳洲大堡礁等旅遊熱點。

《下一站去哪？》此次請來了浩子擔任活動代言人之餘，更邀請了知名的「OS桑-阿松」化身為導遊，攜手曾受金鐘獎肯定的前食尚玩家製作團隊，在飛行體驗前，以深入淺出且幽默的方式讓乘客快速認識兩大飛行路線的主要景點。（i-Ride飛行劇院提供）

i-Ride飛行劇院此次把入場票券設計成機票樣式，更在現場空間打造了航班時刻表、航廈指引、行李輸送帶及安檢門等機場情境，讓走進劇院前的觀眾，都能有身處在機場、準備出國的感覺之餘，更邀請了知名的「OS桑-阿松」化身為導遊，攜手曾受金鐘獎肯定的前食尚玩家製作團隊，在飛行體驗前，以深入淺出且幽默的方式讓乘客快速認識兩大飛行路線的主要景點，在「飛行」過後更能買到各國必買伴手禮及紀念品。

《下一站去哪？》活動代言人浩子（右起）率領智崴集團董事長歐陽志宏、外交部北美司司長徐佑典等乘客，一起體驗飛行之旅。（i-Ride飛行劇院提供）

「夢幻行程」將於6日率先登場，而「冒險旅行」則預計於12月18日接檔上映，此次更攜手多個品牌打造聯名尊榮專屬禮遇，像寒舍艾麗酒店就以頭等艙為概念，設計了飛行主題餐盒搭配i-Ride TAIPEI飛行機票，目前已於KKday平台上架，還有AVIS安維斯租車就提供2000元租車金作為風格旅行組獨家贈品，而於現場購買飛行劇院任一商品，都可同步累積「亞洲萬里通」之里數，讓你不僅有出國的享受，更有出國的禮遇。