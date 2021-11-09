新冠肺炎疫情長時間管制旅客異地往來，各機場的旅客運輸量與飛機起降次數明顯偏低，中華信評指出，相關衝擊將持續對桃園機場公司2021年至2022年的營收、以及 EBITDA 利潤率帶來壓力。加上原本已在進行的第三航廈興建工程，亦將削弱該公司的財務槓桿。

由於復甦時程具高度不確定性，中華信評9日因此下調該公司的個別基礎信用結構（stand-alone credit profile ， SACP）至「 twa+」。意即，桃園機場公司若少了政府的補貼或支持，該公司的財務實力將被打折。SACP不同於企業信用違約評等，中華信評指出，台灣官方有極高的可能性會對桃園機場公司提供及時的財務支持，因此確認桃園機場公司的發行體信用評等為「twAAA/twA-1+」，信用評等「穩定」。

疫情大流行以來，桃園機場的日常收入同時面對正、負情境，包括：其一，儘管航空客運量非常低，但強勁的航空貨運需求將可使桃園機場公司2021年至2022年的落地費收入應可達到2019年的60％至65％。此外，該公司於2019年9月調漲落地費，將可部分彌補飛機起降架次減少造成的落地費損失。其二，官方提供給機場設施營運商的租金補貼，應能將桃園機場公司2021年至2022年的權利金營收維持在2019年的40％至45％的水準。

中華信評分析師主辦分析師賴冠伃指出，2021年與2022年對航空貨運的需求以及台灣政府的補貼，將部分抵銷疫情對財務槓桿造成的負面衝擊。考量到目前仍全面實施的嚴格邊境管制與陷入停滯的旅客運輸量，中華信評預期，政府的補貼方案將會延長至2023 年。因此，中華信營預估桃園機場2021年至2022年的收入可能僅會達到相當於2019年時的43％至46％。

桃園機場公司的績效表現何時重現？中華信評認為，一旦政府在更為安全的環境下鬆綁對於海外旅遊的限制，時間約在2023年，桃園機場公司的績效表現應可大幅反彈。一旦旅客運輸量與飛機起降次數分別達到相當於2019年時的50％至55％與65％至 70％的水準時，2023年桃園機場公司的FFO對借款比應可反彈8％至9％。