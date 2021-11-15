針對立法委員在立法院質詢時，提及電動車大廠華德動能所生產電動大客車搭載電池來源議題，華德15日表示，公司所有量產車型所需AESC電池芯，仍是透過日本住友直接向日本AESC採購，由日本神奈川工廠所生產Gen 4電池芯供貨，且該Gen 4電池芯並未在中國大陸生產，所以，AESC Gen 4電池芯，非大陸貨。

華德強調，公司是台灣唯一以電動車取得「自主開發設計資格」的電動商用車廠，2017年推出新款700V系統的電動巴士，改採日本製AESC電池芯，該電池芯已搭載在量產超過50萬輛的日產汽車Leaf電動車上，有大量實績且無任何事故紀錄。

不過，華德認為，公司電動大巴2017年開始評估採用日本AESC Gen4電池芯，但2018年底日本AESC公司股權發生變化，並非公司可以控制。

華德指出，公司量產的電動巴士系列，分為舊款380V系統，及新款700V系統。其中，2021年3月9日桃園客運發生的電動巴士起火案，該電動巴士是公司2014年交車給桃園客運的舊款380V電動巴士，是搭載電池為中國製的溫斯頓電池，其電池通過DEKRA檢測機構SAE J2464標準檢測通過。

華德在該起火案事件發生後，再次將該型號溫斯頓電池送交第三方檢測機構測試，且車輛設計不僅有電氣與電池相關安全機制，也通過台灣電氣安全檢測，可確保車輛的安全性。另外，經由第三方火鑑及桃園巿消防局火調報告結論，也將該火災歸結「電氣相關因素」引起，並無歸結為電池本身自燃所造成。

華德在車輛設計與品質上，不斷精益求精，2017年推出新款700V系統的電動巴士，改採日本製AESC電池芯。AESC電池芯通過日本JISC8715-2UN38.3測試，而電池組也是台灣目前唯一通過ECE R100-2安全認證的車型。在電池芯及電池系統的採用與設計，華德一定將安全排在第一位。

華德動能成立於2005年，目前仍是台灣唯一以電動車取得「自主開發設計資格」的電動商用車廠，所有車型的「附加價值率」，都超過60％，也是首批通過國產化要求的示範型資格廠商。

華德非常認同政府「國車國造」及國產化政策，因鋰電池為國家能源政策的最重要項目，公司非常遺憾政府已錯失15年以上的時間，發展車用鋰電池，立法監督機構近期重視此重大能源產業議題，公司期待立法院全力督導政府，投入大量研究經費，發展下一代具國際競爭力的動力電池，以達成能源自主及減排零碳目標，讓台灣2030年公車全面電動化。