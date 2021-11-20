《日經新聞》報導，日本政府將設立新的補貼，支援電動車電池工廠的興建。將在2021年度補充預算案中列入1000億日圓左右。

日本政府希望爭取吸引電動車電池和再生能源蓄電池的工廠。設想的對象有電池和原材料廠商、回收利用企業。支援金額將按個別工廠來確定，也將受理多家企業的聯合申請。

韓國調查公司SNE Research統計顯示，從2020年純電動汽車電池的全球產量市占來看，中國寧德時代新能源科技（CATL）以24％排在首位。韓國LG能源解決方案（23.5％）緊隨其後。

排在全球第3位、在日本國內居首的Panasonic市占為18.5％，比2019年下降5.9個百分點。日本政府和執政黨認為，如果中國企業和歐洲企業席捲市場，日本汽車產業的競爭力有可能下降，而產生危機感。

尖端電池工廠的初期投資被認為需要數百億～1000億日圓左右。補充預算案中列入的金額將在日本政府和執政黨內部進行協調。